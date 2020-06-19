Турецкий топ-клуб приобретет еще одного украинского футболиста

Украинский вингер венгерского "Ференцвароша" Александр Зубков близок к трансферу в турецкий "Фенербахче".



Об этом сообщает Turkiye Gazetesi .



Руководство "Фенербахче" уже вышло на руководство "Шахтера", права Зубкова принадлежат "горнякам", с предложением аренды на следующий сезон.



"Ференцварош" арендовал Зубкова летом прошлого года на один сезон, однако у венгерского клуба, нет опции выкупа контракта украинском.



В текущем сезоне вингер сыграл в 40 официальных матчах, в которых он забил 10 голов и отдал 12 результативных передач.

