Лукашенко о президентских выборах: у меня есть шанс потерять страну

На фоне акций в Беларуси на поддержку оппозиционных претендентов на пост президента Александр Лукашенко заявил, что у него есть шанс потерять страну и попросил не подталкивать его к силовым мерам. Об этом передает УНН ссылаясь на DW.



"Не надо меня ставить перед выбором. Если я поведу себя демократично, покажу, что я беленький и пушистенький, у меня шанс потерять страну вообще. И я тогда буду проклят уже в течение года. Никто мне и всем нам не простит уничтожение Беларуси", - заявил Лукашенко.



Также он заявил, что его просто толкают на силовое решение ситуации. Также он подчеркнул, что он "всю свою жизнь положил на создание этого независимого, суверенного государства" и никому не позволит "сломать эту страну".



"Я пока прошу и предупреждаю: не делайте этого, не заставляйте власть идти на какие-то меры реагирования, скажем мягко, не подталкивайте нас к этому", - добавил Лукашенко.

