Судьба мегаполисов после пандемии

Еще недавно развитие крупных городов просто нельзя было остановить. Год за годом такие места как Нью-Йорк, Лондон и Париж становились все более богатыми и еще более оживленными. С начала нового века они смогли пережить крах доткомов, финансовый кризис, террористические атаки и политический популизм, вызванные частично возмущением по поводу процветания и их самонадеянности. Может быть, их магическое продвижение вперед уже подходит к концу?

Основания для беспокойства имеются. Covid-19 сильнее всего поразил наиболее захватывающие глобальные города — те самые, названия которых можно обнаружить на боку сумок и чемоданов, заполненных дизайнерской одеждой. На город Нью-Йорк с его 3% от общего населения Америки приходится 19% всех смертей, приписываемых воздействию коронавируса. Каждая четвертая смерть во Франции была зафиксирована в Париже и его пригородах. Даже после отмены режима самоизоляции ограничения на международные перевозки, а также боязнь заразиться будут сохраняться — так, например, Лондон работает сейчас всего на 15% от своей нормы.



Подобное затишье представляет серьезную угрозу для городов, особенно для больших, глобальных мегаполисов. Самое большое удовольствие от пригородной жизни доставляют дома и сады, которые там более доступны. Удовольствие от деревенской жизни связано с близостью к природе. Однако города процветают за счет оживленных улиц, ресторанов и театров, но в настоящее время там тихо, многие заведения закрыты. Это означает потерю городских потребителей, а еще это катастрофа для многих людей, которые продают услуги и среди которых немало мигрантов.



Коронавирус атаковал самое сердце того, что делает эти города оживленными и успешными. Они процветают не столько из-за того, что они делают для бизнеса; они процветают, поскольку там собираются вместе талантливые люди, фонтанирующие новыми идеями. Американцы, живущие в городах с населением более 1 миллиона человек, на 50% продуктивнее тех, кто живет в других местах.



Однако сегодня переполненные людьми офисы и бары — это, судя по всему, следствие безответственного подхода. В отличие от ситуации в период распространения испанского гриппа (это было около века назад), многие люди имеют сегодня альтернативные варианты работы. Люди учатся напряженно и эффективно работать дома, а некоторые обнаружили, что им это даже нравится. Компания «Фейсбук», которая до недавнего времени активно занималась строительством офисов, объявила, что разрешит многим сотрудником работать удаленно даже после того, как эпидемия коронавируса закончится. Рынки коммерческой и жилой недвижимости могут просесть, поскольку рабочие места будут переноситься за пределы городов, даже если только на часть рабочей недели. Магазины и кафе на центральных улицах, судя по всему, сократят свою выручку и будут вынуждены приспосабливаться к сокращению количества офисных работников, туристов и студентов.



Если они потеряют клиентов, то и города окажутся в сложном финансовом положении. Их доходы от таких вещей, как налоги от гостиничного бизнеса и оплаты поездок на автобусе, испарятся. Независимое бюджетное управление Нью-Йорка сообщило об «абсолютно мрачных перспективах и неопределенности», а его руководство опасается того, что доходы города сократятся на 8 миллиардов долларов в течение двух следующих фискальных лет. Большая опасность кроется в том, что города могут оказаться втянутыми в спираль бюджетных сокращений, ухудшения качества услуг, повышения уровня преступности и оттока представителей среднего класса. Все это будет очень напоминать 1970-е годы.



Однако города на самом деле сильнее и устойчивее, чем может показаться. Как и во многих других случаях, судьбы городов зависят от разработки методов лечения и используемых вакцин. Однако их магию нельзя сплетать издалека, удаленно, хотя некоторые думают именно так.



Города продолжают оставаться весьма ценными — это место, где люди имеют возможность создавать сети и учиться взаимодействовать друг с другом. Работники умственного труда, находящиеся в пригороде и в деревенских домах, могут теперь использовать сервис «Зум» для выполнения своих функций, поскольку уже сформировали необходимые отношения с коллегами, а также впитали определенную культуру, работая в корпоративных офисах. Даже удаленный в социальном плане и полупустой офис является исключительно важным для того, чтобы научить новых сотрудников выполнять свою работу в компании. В офисах бывает много болтовни и сплетен, однако они хорошо функционируют. Тогда как ответить на электронное письмо можно и из дома.



Остается надеяться, что города смогут адаптироваться даже в том случае, если банкиры и программисты перестанут туда приезжать. Молодые люди, которые менее подвержены заражению коронавирусом и меньше беспокоятся по поводу преступности, могут неожиданным образом открыть для себя, что жизнь в больших городах вновь становится доступной.



Чтобы содействовать этому процессу, города должны подготовиться к периоду, который наступит после пандемии. Их руководители уже сейчас напряженно думают о том, как вернуть в города миллионы людей, которые не хотят втискиваться в переполненные автобусы и поезда. У некоторых людей появились смелые планы по расширению сети велодорожек, а кое-где уже возвели пластиковые барьеры, чтобы пешеходы заняли часть дороги. Все это вселяет надежду. А те города, которые опасаются того, что жители пригородов вместо поездов и автобусов будут пользоваться автомобилями и создавать тем самым пробки, поступят правильно, если смогут управлять этим процессом с помощью более высокой стоимости пользования автомобилем и парковками.



Кроме того, городам нужно больше автономии. Незадачливый мэр Нью-Йорка Билл де Блазио (Bill de Blasio) представляет собой плохую рекламу дееспособного местного правительства. Однако самый эффективный в мире ответ на пандемию коронавируса был организован в Сеуле, и сделано это было, в основном, правительством города и местными чиновниками. В отличие от этого, мэр Лондона Садик Хан вынужден был оказывать давление на правительство страны для введения обязательного ношения масок в общественном транспорте. Спустя два месяца оно согласилось это сделать.



Луч света



Нужно будет убеждать национальные правительства и штаты в том, что города должны иметь больше власти, особенно потому, что многие из них будут просить денег. В любом случае, они должны уступить. Великие города несносны, однако они, как правило, направляют в бюджет значительные средства. А тот трюк, который они выполняют для страны, является не только экономическим по своей природе. Они являются машинами для создания граждан.

