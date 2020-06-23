Зеленский решил оплатить штраф за нарушение карантина
Президент Владимир Зеленский решил уплатить сумму, равную сумме штрафа за нарушение карантина. Он оплатит сумму на счет заведения.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
Также в случае вынесения судом решения о привлечении к административной ответственности, Зеленский выполнит его.
Напомним, на президента Украины составили административный протокол после того, как во время рабочей поездки в Хмельницкий он посетил одно из местных кафе.
Также были оштрафованы владелец кафе и сопровождающие Зеленского лица.
Источник: РБК-Украина
22.06 15:12