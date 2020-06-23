Зеленский решил оплатить штраф за нарушение карантина

Зеленский решил оплатить штраф за нарушение карантина

Президент Владимир Зеленский решил уплатить сумму, равную сумме штрафа за нарушение карантина. Он оплатит сумму на счет заведения.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

Также в случае вынесения судом решения о привлечении к административной ответственности, Зеленский выполнит его.

Напомним, на президента Украины составили административный протокол после того, как во время рабочей поездки в Хмельницкий он посетил одно из местных кафе.

Также были оштрафованы владелец кафе и сопровождающие Зеленского лица.