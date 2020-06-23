Вблизи Стоунхенджа нашли шахты эпохи неолита

В трех километрах от Стоунхенджа археологи обнаружили памятник эпохи неолита, которому более 4500 лет. Это шахты, вырытые по кольцу вокруг неолитического поселения Даррингтон-Уоллс, в котором жили строители Стоунхенджа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на BBC News.



"Диаметр круга, образованного шахтами, составляет 2 километра. Диаметр каждой шахты - более 10 метров, глубина - 5 метров... Выявлено два десятка таких шахт", - пишут в издании.



По словам ученых, анализ пород, взятых в шахтах, дает доступ к архиву ранее неизвестной информации об этом ландшафте и о том, что в этой местности происходило в течение последних 4000 лет. Можно будет также узнать больше о жизни и верованиях строителей Стоунхенджа, так как археологи считают, что шахты обозначали границу священной зоны, связанной со строящимся кольцом мегалитов.



Сообщается, что в исследовании принимали участие сотрудники университетов Глазго, Бирмингема, Сент-Эндрюсского и Уорикского университетов, а также университета Уэльса Святой Троицы и Святого Давида. Об их открытии объявили в День летнего солнцестояния - традиционного праздника в Стоунхендже, который в 2020 году отменили из-за коронавируса.



Добавим, что Стоунхендж - мегалитическое святилище в форме кольцевых и подковообразных конструкций, датируемые 2440-2100 годами до нашей эры, построенное на рвах и валах, датированных 3020-2910 годами до нашей эры.

