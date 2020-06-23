Украина хочет свести к минимуму количество соглашений с РФ

Министерство иностранных дел Украины планирует сокращение договорной базы с Россией к минимуму. В ведомстве уверяют, что это пойдет во вред украинским гражданам на территории РФ. Об этом заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар сообщил в интервью "Укринформу".



укринСейчас остается в силе около 300 документов, что означает сокращение договорной базы на треть.



"До (российско-украинской - ред.) войны у нас было 453 подписанных двусторонних соглашений. Сейчас остается в силе около 300 документов, но продолжается дальнейшая ревизия того, от чего мы можем отказаться", - заявил Боднар.



Дипломат заверил, что Украина не пойдет на шаги, которые могут навредить гражданам страны.



"Если отменить сразу все сделки, мы окажемся в патовой ситуации, когда не будет механизма защиты интересов украинских граждан на территории РФ. А этого допускать нельзя", - проинформировал заместитель министра.



Он добавил, что во время ревизии двусторонних соглашений нужно учитывать необходимость соблюдения всех процедур выхода или прекращения действия соглашений, чтобы потом не было двоякого трактования.



"Например, Россия в одностороннем порядке денонсировала соглашения о базировании Черноморского флота РФ в Крыму. Мы считаем, что они должны быть действующими, поскольку правовые процедуры не были соблюдены, а русские нарушили международное право, прибегнув к попытке оккупации украинской территории", - отметил Боднар.

