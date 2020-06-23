Спрут
Слишком большой объем информации пришлось переваривать нашим стратегическим партнерам после вчерашней пресс-конференции Деркача и Кулика. Была не только представлена свежая серия записей переговоров Порошенко с Байденом, но и вскрыта сеть агентов влияния Демпартии США в Украине. Интерактивная таблица колонизации нации сама по себе уникальный документ. Связи, лица, структуры, пароли и явки. Реально спрут.
Эту модель можно просто брать за основу колонизации любой страны Восточной Европы и постсоветского пространства. Уверен, что если проанализировать Болгарию, Словакию, Румынию, Сербию, Македонию по предложенному алгоритму, то везде появятся четкие очертания спрута, подобного украинскому. Сложная сетевая структура, фактически дублирующая все жизненно важные органы государства и подменяющая их. Реальная система власти, которая пылесосит миллиарды долларов.
Возможно, я ошибаюсь, но до вчерашнего дня никто не проделывал подобной системной работы по теме «Структура внешнего управления США: гребаные щупальца, и как они устроены». Сама по себе информация не является секретной. Все уже понимаю значение термина «соросята», знают, кто такие Пинчук, Сорос, ознакомлены с истинными задачами фракции «Голос» Славы Вакарчука. Однако если все это дерьмо свести в кучу, картина становится вообще печальной. Сотни имен депутатов, политиков, государственных чиновников, которых можно назвать шестерками колониальной администрации, не менее сотни НПО, которые имитируют «независимое гражданское общество», СМИ, которые готовы рвать всех по заказу хозяев или тупо молчать, пока они не разберутся, как реагировать на новые вводные. Что и происходит в данном случае.
На фоне общенационального спрута даже записи разговоров Байдена и Порошенко смотрятся весьма блекло. Они всего лишь дополняют общую картину, служат иллюстрацией работы колониального механизма в точке «соприкосновения» на высшем уровне. Чтобы воздействовать на фракцию «Самопомощь» Госдепа США в прошлом составе парламента президент Порошенко обращается к непосредственному куратору – Джо Байдену.
Коррупционные схемы плавно перетекают из одной в другую. МВФ является частью спрута, от имени которого диктуются условия предоставления траншей Фонда. Это своего рода наркотики, без которых экономика колонии уже не в состоянии даже имитировать свое существование. «Нафтогаз» под видом европейского газа впаривает населению дорогой российский газ. И повышение тарифов является обязательным условием предоставления финансовой «помощи» МВФ
Все правильно: все части спрута полностью автономны, разбиты на ячейки и выполняют задачи, которые им нарезаются из Вашингтона. Во второй серии пленок Порошенко просит вице-президента США посодействовать с премьером Арсением Яценюком. А Байден выбивает из Петра Алексеевича гарантии неприкосновенности для Сени после его отставки. Каждое щупальце живет своей жизнью в рамках общей колониальной концепции. «Генеральный доступ» есть только у высших лиц из администрации президента США.
А питается спрут коррупционной кровью. Нашими с вами деньгами, которые высасываются миллиардами из карманов всех без исключения туземцев и направляются в метрополию. Часть оседает в карманах местных грантососов. Как плата за предательство. Но на их языке это называется работой на стратегического партнера. Сосать – это модно и престижно.
Еще раз повторю: объем информации огромен. Коррупционные схемы плавно перетекают из одной в другую. МВФ является частью спрута, от имени которого диктуются условия предоставления траншей Фонда. Это своего рода наркотики, без которых экономика колонии уже не в состоянии даже имитировать свое существование. «Нафтогаз» под видом европейского газа впаривает населению дорогой российский газ. И повышение тарифов является обязательным условием предоставления финансовой «помощи» МВФ. Чтобы коррупционная схема была прибыльной, фактически в ручном режиме решаются вопросы повышения коммунальных тарифов с правительством и парламентом. Ответственный – президент Порошенко.
Огромной раной на теле спрута стало дело «Буризмы». Судя по всему, Байден просто потерял страх и уж слишком откровенно начал качать деньги с помощью своего сына. Расслабился. Да и Петр Алексеевич так классно ему зализывал. Просто воркующие «голубки». Кто же знал, что все может именно так обернуться. Проклятый КГБ!
Главное, какую роскошную спецоперацию для прикрытия «течи» придумали демократы вместе со своими ручными антикоррупционными органами – Национальным антикоррупционным бюро и Специализированной антикоррупционной прокуратурой. В стиле Бабченко, талантливо изображавшего труп в луже свиной крови. Шесть миллионов долларов взятки за закрытие «дела Злочевского»!
«Отцы-основатели» коррупционного колониального спрута решили затаиться. Пусть рассосется первая, самая горячая волна. Затем можно будет опять собрать отмороженных демократических послов США в Украине и дать им возможность зачитать согласованную петицию. Методичка все та же: вмешательство в американские президентские выборы, разрушение двухпартийного консенсуса поддержки Украины в Америке, специальная операция ФСБ
Десятки килограммов долларов на столе у Назара Холодницкого и Артема Сытника. Блестящая операция! На самом деле на наших глазах закрыли дело Байдена. А пачки с баксами – это как «труп» Аркаши. Для отвлечения внимания. На самом деле было пятьдесят миллионов долларов. Даже представить такую сумму налом очень трудно. И они сделали свое дело: из дела «Буризмы» исчезли эпизоды с сыном Байдена и связанными с ним конторами. Пропали данные финмониторинга движения средств к американским бенефициарам. Остались лишь никому не нужный «Реал-банк» и Курченко. Кстати, если кто забыл – «спонсор» грузинского переворота. Вот только Михо Саакашвили у нас опять главный реформатор, и его команда носатых друзей и подруг уже бьет копытами. Подоплека этого дела вскрыта. Однако правда оказалась столь шокирующей, что в нее трудно поверить. Да и никто из «порохоботов» и «соросовских» СМИ даже не пытается этого сделать. Только тупо задают вопросы, написанные в «темниках». Теперь принято их посылать на пресс-конференциях, что элегантно и сделал Андрей Деркач.
«Отцы-основатели» коррупционного колониального спрута решили затаиться. Пусть рассосется первая, самая горячая волна. Затем можно будет опять собрать отмороженных демократических послов США в Украине и дать им возможность зачитать согласованную петицию. Методичка все та же: вмешательство в американские президентские выборы, разрушение двухпартийного консенсуса поддержки Украины в Америке, специальная операция ФСБ, осуществленная «выпускником школы имени Дзержинского». Петр Порошенко настолько уже испереживался, что второй раз подряд использует одни и те же обороты в своем «опровержении». Правда, на этот раз не упомянул Офис президента. Видимо, потому, что сам Зеленский тихонько молчит в тряпочку. И я его понимаю. Масштабы американского спрута таковы, что уже не имеет значения, какая фамилия у президента Украины. Выборы Верховной Рады тоже уже ни на что не влияют, поскольку это всего лишь замена одних агентов Сороса на других. В прошлом составе парламента была «Самопомощь», в этом – «Голос». И еще сотня «соросят». Демократические институты власти больше не работают. Это лишь гребаная матрица.
Полноразмерная версия таблицы здесь