Спрут

Слишком большой объем информации пришлось переваривать нашим стратегическим партнерам после вчерашней пресс-конференции Деркача и Кулика. Была не только представлена свежая серия записей переговоров Порошенко с Байденом, но и вскрыта сеть агентов влияния Демпартии США в Украине. Интерактивная таблица колонизации нации сама по себе уникальный документ. Связи, лица, структуры, пароли и явки. Реально спрут.



Эту модель можно просто брать за основу колонизации любой страны Восточной Европы и постсоветского пространства. Уверен, что если проанализировать Болгарию, Словакию, Румынию, Сербию, Македонию по предложенному алгоритму, то везде появятся четкие очертания спрута, подобного украинскому. Сложная сетевая структура, фактически дублирующая все жизненно важные органы государства и подменяющая их. Реальная система власти, которая пылесосит миллиарды долларов.



Возможно, я ошибаюсь, но до вчерашнего дня никто не проделывал подобной системной работы по теме «Структура внешнего управления США: гребаные щупальца, и как они устроены». Сама по себе информация не является секретной. Все уже понимаю значение термина «соросята», знают, кто такие Пинчук, Сорос, ознакомлены с истинными задачами фракции «Голос» Славы Вакарчука. Однако если все это дерьмо свести в кучу, картина становится вообще печальной. Сотни имен депутатов, политиков, государственных чиновников, которых можно назвать шестерками колониальной администрации, не менее сотни НПО, которые имитируют «независимое гражданское общество», СМИ, которые готовы рвать всех по заказу хозяев или тупо молчать, пока они не разберутся, как реагировать на новые вводные. Что и происходит в данном случае.



На фоне общенационального спрута даже записи разговоров Байдена и Порошенко смотрятся весьма блекло. Они всего лишь дополняют общую картину, служат иллюстрацией работы колониального механизма в точке «соприкосновения» на высшем уровне. Чтобы воздействовать на фракцию «Самопомощь» Госдепа США в прошлом составе парламента президент Порошенко обращается к непосредственному куратору – Джо Байдену.



Коррупционные схемы плавно перетекают из одной в другую. МВФ является частью спрута, от имени которого диктуются условия предоставления траншей Фонда. Это своего рода наркотики, без которых экономика колонии уже не в состоянии даже имитировать свое существование. «Нафтогаз» под видом европейского газа впаривает населению дорогой российский газ. И повышение тарифов является обязательным условием предоставления финансовой «помощи» МВФ

«Отцы-основатели» коррупционного колониального спрута решили затаиться. Пусть рассосется первая, самая горячая волна. Затем можно будет опять собрать отмороженных демократических послов США в Украине и дать им возможность зачитать согласованную петицию. Методичка все та же: вмешательство в американские президентские выборы, разрушение двухпартийного консенсуса поддержки Украины в Америке, специальная операция ФСБ