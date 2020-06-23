Экс-нардепа будут судить за получение незаконной компенсации за жилье

В Высший антикоррупционный суд направлено обвинительное заключение в отношении народного депутата VIII созыва Андрея Левуса, которого подозревают в получении незаконной компенсации за жилье. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу САП.



"Прокурорами САП направлено в суд уголовное дело по обвинению народного депутата Украины VIII созыва в незаконном получении компенсации на расходы за наем номера в гостинице "Киев" в связи с якобы отсутствием собственного столичного жилья", - говорится в сообщении.



Сообщается, что обвинительный акт по ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью, повлекшее тяжкие последствия) направлено в Антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.



Так, следствием установлено, что несмотря на наличие в собственности квартиры в столице, указанный народный избранник незаконно получил из государственного бюджета в качестве компенсации 543,9 тыс. гривен.

