Украина попала в красную зону стран с COVID-19

Министерство здравоохранения обновило список стран красной и зеленой зон, характеризующих эпидемситуацию с коронавирусом. Об этом во вторник, 23 июня, сообщило Государственное агентство развития туризма в соцсети.



По его данным, Украина тоже включена в список стран красной зоны, поскольку заболеваемость COVID-19 превысила 40 случаев в сутки на 100 000 населения. При этом Польша, Египет, Турция, Болгария пока остаются в зеленой зоне.



Прибывающие из стран красной зоны в Украину должны проходить обсервацию 14 дней или воспользоваться приложением Действуй дома.



Прибывающие из стран зеленой зоны не должны проходить обсервацию, но обязаны иметь страховку, покрывающую расходы на обсервацию и лечение COVID-19.



