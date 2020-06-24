Майкл Китон может вернуться к роли Бэтмена

Майкл Китон обсуждает возможность возвращения к роли Брюса Уэйна в фильме «Флеш», сообщает TheWrap.



Однако, по данным издания, переговоры находятся на ранней стадии и пока неизвестно никаких подробностей, в том числе насколько значительной будет роль Китона. Главную роль в картине сыграет Эзра Миллер.



Таким образом студия решила активно разрабатывать концепцию мультивселенной. По ней всегда существует несколько альтернативных вселенных, по которым перемещаются супергерои. Такая концепция позволяет объяснять и нестыковки сюжета, и обилие супергероев.



Отмечается, что возвращение Китона в образе Уэйна не отразится на «Бэтмене» Мэтта Ривза, где супергероя сыграет Роберт Паттинсон.



Китон впервые сыграл Бэтмена в одноименном фильме Тима Бертона 1989 года, который обеспечил успех фильмам о супергероях в прокате. Последний раз Китон играл Бэтмена в 1992 году в фильме «Бэтмен возвращается», но отказался от роли после того, как Бертона заменили Джоэлом Шумахером.









В основе фильма «Флеш» лежит сюжетная арка из комиксов «Флешпойнт». Главный герой отправится в прошлое, чтобы спасти от смерти свою мать. Он предотвращает ее гибель, но случайно создает еще одну вселенную.



«Флеш» — один из дисишных долгостроев. Проект сменил несколько режиссеров, пока постановщиком не назначили автора дилогии «Оно» Андреса Мускетти. Съемки начнутся в 2021 году.

