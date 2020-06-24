ВСУ получили новейшие ракеты Javelin

В Украину поступила партия противотанковых ракет комплекса (ПТРК) Javelin и вспомогательного оборудования на общую сумму более $27 млн. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны в среду, 24 июня.



Это первая партия груза в рамках пилотного проекта по программе правительства США Международные военные продажи. Контракт был подписан в декабре 2019 года.



Подчеркивается, что еще 16 июня для нужд ВСУ поступили ракеты FGM-148E, которые являются одной из последних модификаций ПТРК Javelin.



"Проект предусматривает поставку для Вооруженных сил Украины комплекса вооружения, его обслуживания и предоставления сопутствующих услуг по подготовке личного состава для надежной и эффективной эксплуатации противотанковых комплексов на протяжении всего жизненного цикла", – говорится в сообщении.



Поставка остальных товаров военного назначения в соответствии с договоренностями предусмотрена в 2021-2022 годах.



"Реализация контракта на общую сумму более $36,5 млн является значительным шагом развития украинско-американского стратегического сотрудничества в поддержку обороноспособности Украины и открывает новые перспективы к осуществлению Министерством обороны Украины прямых внешнеэкономических договоренностей в области вооружения и военной техники с государствами-партнерами", – добавили в военном ведомстве.

