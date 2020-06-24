С нынешним руководством Украины проще вести диалог – Сийярто

С нынешним правительством Украины больше шансов договориться о гарантиях прав венгров Закарпатья, чем с предыдущей властью. Об этом сказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью российскому изданию Известия, обнародованном в среду, 24 июня.



"С прежним руководством Украины вести диалог было просто невозможно, с нынешними властями это проще, есть положительные жесты. Я действительно верю или хочу верить, что с их стороны есть добрая воля и заинтересованность разрешить этот вопрос, аналогичная воля есть и у нас. Надеюсь, где-нибудь эти две воли сойдутся", – сказал Сийярто, комментируя вероятность достижения договоренности с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой касательно соблюдения прав венгров Закарпатья.



Дипломат напомнил, что ранее закарпатские венгры имели право использовать родную речь в школе, СМИ, в вузах, при обращении в госорганы и т.д. Сейчас задача Будапешта состоит в том, чтобы вернуть утраченные права и улучшить положение венгерского сообщества в Украине.



"Для нас, венгров, границы государства и границы проживания нации не совпадают. Венгры живут на территории Украины, в так называемой Закарпатской области", – заявил Сийярто.

