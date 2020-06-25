В деле Омеляна о недостоверном декларировании допросили трех свидетелей

В Высшем антикоррупционном суде по делу об обвинении бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна в декларировании недостоверной информации допросили 3 свидетелей, заявленных стороной обвинения. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу САП.



"При участии прокурора САП в Высшем антикоррупционном суде продолжается судебное разбирательство по делу об обвинении бывшего министра инфраструктуры Украины в декларировании недостоверной информации. На заседании, которое состоялось 24 июня 2020 года, коллегией судей ВАКС допрошены 3 свидетелей по делу, заявленных стороной обвинения", - сказано в сообщении.



Отмечается, что следующее рассмотрение по делу назначено на 8 июля 2020 года.



Напомним, сегодня высший антикоррупционный суд продолжил заседание по делу в отношении бывшего министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, которого обвиняют в недостоверном декларировании.

