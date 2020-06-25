Наводнение уничтожило 110 км дорог и 90 мостов на Ивано-Франковщине - Укравтодор

Всего в результате непогоды в Ивано-Франковской области разрушено 110 км дорог, еще 427,5 км дорог повреждены, также разрушено 90 мостов и 130 - повреждены. Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.



"Всего в результате стихии в Ивано-Франковской области 110 км автодорог разрушено, 427,5 километров автодорог повреждено, 90 мостов разрушено, 130 мостов повреждено, 285 человек отселены, 1850 метров береговых укреплений разрушено", - говорится в сообщении.



При этом указывается, что в Закарпатской области на участке дороги Н-09 Мукачево-Рахов-Бородичаны-Ивано-Франковск-Рогатин-Львов, который был подтоплен рекой Тиса, обеспечен сквозной проезд, но с некоторыми ограничениями на определенных участках. На местах работают инженеры местной службы автодорог для выявления всех повреждений дороги, подключена техника для очистки дорожного полотна и ликвидации последствий стихии.



Кроме того, по состоянию на утро 24 июня, в результате интенсивных дождей река Днестр частично вышла из берегов в городе Галич, из-за чего перекрыто движение на мосту через Днестр (км 340) на трассе Н-09.



В то же время уже восстановлен проезд по дороге Н-09 через село Микуличин, участок которой была перекрыт завалами камней и горной породы.



В Укравтодоре также сообщили о смещении горных пород вблизи Буковецкого перевала на 49 км дороги Р-24 Татаров-Каменец-Подольский.

