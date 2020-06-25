Ставки по вкладам впервые снизились до однознаковых показателей – НБУ

В Украине впервые за времена независимости стали предоставлять однознаковые процентные ставки по вкладам.



Об этом сообщает пресс-служба НБУ.



"Впервые со времен восстановления независимости Украина входит в период однознаковых процентных ставок по вкладам. Это является предпосылкой для существенного снижения стоимости кредитов", - говорится в сообщении.



Отмечается, что замедление инфляции, стабильность на валютном рынке и работа банковского сектора без сбоев способствуют дальнейшему снижению процентных ставок.



В Нацбанке отмечают, что при отсутствии новых макроэкономических шоков и дальнейшем усилении защиты прав кредиторов ставки по кредитам для населения и бизнеса к концу года станут самыми низкими за всю историю банковского сектора. Учитывая достаточность капитала и ликвидности, а также снижение процентных ставок, банки готовы поддержать бизнес и население и способствовать экономическому восстановлению.



Как сообщал Укринформ, правление Национального банка приняло решение с 12 июня 2020 года снизить учетную ставку с 8% до 6%.

