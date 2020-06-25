Посольство США призвало РФ прекратить нарушения прав человека в Крыму

Посольство США в Украине выразило обеспокоенность отправкой крымского журналиста Руслана Сулейманова, фигураната второго симферопольского "дела Хизб ут-Тахрир" в психиатрический стационар.



"Мы глубоко встревожены сообщениями о том, что журналиста в Крыму направили проходить в течение месяца принудительную судебно-психиатрическую экспертизу", - подчеркивается в сообщении пресс-службы посольства в соцсети Facebook.



"Мы призываем Россию немедленно прекратить нарушения прав человека в Крыму и отступить с украинской территории", - подчеркивают в посольстве.



Как сообщила ранее ГО "Крымская солидарность", журналиста поместили в стационар Крымской клинической психиатрической больницы для принудительной судебно-психиатрической экспертизы.



Сулейманов был арестован в марте 2019 года по обвинению в организации деятельности террористической организации (ч. 1 ст. 205.5 Уголовного кодекса РФ). Ему грозит до 20 лет лишения свободы.

