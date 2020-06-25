СБУ завершила расследование по делу Стерненко

Служба безопасности Украины завершила расследование по делу активиста Сергея Стерненко и предоставила доступ к материалам стороне защиты.



"Сегодня следователь СБУ мне сообщил, что досудебное расследование по делу о моей самозащите завершено!... Ровно 2 недели назад мне сообщили о подозрении, а уже сегодня (даже если мы не успели обжаловать ни меру, ни саму подозрение) "следствие" завершают и будут передавать дело в суд. Скорее всего, в одесский суд", - написал Стерненко на своей странице в Фейсбуке.



Согласно фото-копии документа, опубликованного активистом, СБУ завершила досудебное расследование в уголовном производстве от 25 мая 2018 года по подозрению Стерненко в совершении криминальных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.115, ч.2 ст.263 Уголовного кодекса Украины



Как сообщалсоь, 11 июня Стерненко был вызван на допрос в СБУ, где его уведомили о подозрении в умышленном убийстве и незаконном ношении холодного оружия. Речь идет о событиях 2018 года в Одессе, когда на него было совершено нападение. Один из нападавших скончался. По версии следствия, действия Стерненко были не только самообороной, поскольку он догнал одного из нападавших на него людей и смертельно ранил.



15 июня Шевченковский районный суд избрал активисту Стерненко меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

