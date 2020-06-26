В Украине отменили самоизоляцию для въезжающих

Правительство на заседании в четверг, 25 июня, приняло решение отменить самоизоляцию для, въезжающих в Украину, но при условии сдачи ПЦР-теста на коронавирус. "Предлагается возможность прекращения режима самоизоляции или обсервации для людей, которые пересекают государственную границу (то есть, это иностранцы или лица без гражданства) или контрольные пункты пропуска с временно оккупированными территориями в случае получения негативного результата тестирования на COVID-19 метопом ПЦР", - сказал министр здравоохранения Максим Степанов.



Также предлагается уточнить требования к страхованию для иностранцев при въезде в страну.



Также самоизоляцию отменили для участников вступительных испытаний, в частности, для вступления через образовательные центры Крым-Украина или Донбасс-Украина.



Также было принято решение о самостоятельном определении времени начала работы Центрами оказания административных услуг.

