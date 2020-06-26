Украина попросила Евросоюз и НАТО помочь справиться с последствиями наводнения

Министерство иностранных дел обратилось к государствам-партнерам и штаб-квартирам международных организаций с просьбой помочь преодолеть последствия наводнений на Западе Украины.



Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.



Как отметили в МИД, отдельные обращения направлены в Европейский Союз и Североатлантический альянс.



"Представительство Украины при ЕС и миссия Украины при НАТО обратились к институтам ЕС и структурам Альянса, чтобы активировать механизм гражданской защиты ЕС и привлечь Евроатлантический центр НАТО по реагированию на катастрофы природного и техногенного характера", - сказал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.



МИД рассчитывает, что зарубежные партнеры поддержат усилия правительства Украины по защите жизни и здоровья людей и объектов критической инфраструктуры от последствий стихии.



В министерстве напомнили, что в Ивано-Франковскую область направлены дополнительные подразделения МВД, Национальной гвардии, Государственной службы по чрезвычайным ситуациям с техникой, а Кабинет министров рассматривает возможность выделения дополнительных ресурсов из госбюджета на преодоление последствий наводнений.

