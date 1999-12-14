В Оппоплатформе предлагают разрешить ВУЗам самостоятельно выбирать языки обучения

Народный депутат Олег Волошин ("Оппозиционная платформа - За жизнь!") подал в Верховную Раду законопроект о внесении изменений в законодательство о высшем образовании.



Как говорится в документе, использование языков в заведениях высшего образования определяется Законом Украины "Об образовании" и на основании положений статьи 10 Конституции Украины. Эта статья предполагает, что "Государство обеспечивает всестороннее развитие и функционирование украинского языка во всех сферах общественной жизни на всей территории Украины. В Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины".



Таким образом, депутат хочет позволить учреждениям высшего образования принимать решение о преподавании одной, нескольких или всех дисциплин на языках коренного народа или национальных меньшинств Украины, официальных языках ООН, официальных языках Евросоюза при условии, что все соискатели высшего образования, изучающих соответствующие дисциплины, владеют этим языком.



Кроме того, в своем проекте Олег Волошин предложил вписать в закон норму о том, что государство гарантирует каждому гражданину Украины право на получение высшего образования на государственном языке в государственных и коммунальных учреждениях высшего образования, а также обучение на языках коренных народов или национальных меньшинств Украины.



В данный момент Закон об образовании предполагает, что учреждение высшего образования вправе принять решение о преподавании одной, нескольких или всех дисциплин, выполнение индивидуальных заданий и проведения контрольных мероприятий на английском языке, если только все соискатели образования, изучающие соответствующие дисциплины, владеют английским языком.



В случае, если есть письменное обращение от одного или более студентов, учреждение высшего образования обеспечивает перевод на государственный язык.



Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, действующие нормы закона дискриминируют языки других национальных меньшинств, в первую очередь тех, которые не являются официальными языками ЕС.



Также Конституционный Суд Украины в Решении об официальном толковании положений ст. 10 Конституции Украины от 14.12.1999 установил, что "в государственных и коммунальных учебных заведениях наряду с государственным языком в соответствии с положениями Конституции Украины (в частности ч. 5 ст. 53) и законов Украина, в учебном процессе могут применяться и изучаться языки национальных меньшинств".

