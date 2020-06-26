Пикник на траве может угрожать здоровью человека

Анатолий Захаров, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции (ИПЭЭ) РАН, в интервью "Радио Спутник" рассказал, чем может закончиться отдых на газоне в парке. По его словам, лучше выбирать специально оборудованные зоны для принятия солнечных ванн. Полежав на газоне, можно стать жертвой клещей или токсических веществ.



"Клещи переносят много опасных, серьезных заболеваний вроде энцефалита. А если обрабатывать газон до такой степени, чтобы там не оставалось клещей, то это тоже может быть опасно, потому что сам по себе химикат, который гарантированно убивает клещей, опасен для человека. Если городские парки усердно обрабатываются, лучше не стоит там загорать.



Каждый загорающий на траве, на газоне - это своего рода приманка, тест на наличие клещей. Вы это делаете на свой страх и риск. Я бы посоветовал не загорать на траве, а поставить раскладушку или какое-нибудь кресло и загорать там. В любом случае стоит периодически осматривать себя на наличие клещей", - комментирует Захаров.

