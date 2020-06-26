"Укравтодор" планирует полностью возобновить трассу Киев-Одесса

Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2020-2021 годах намерено полностью обновить трассу М-05 Киев-Одесса.



Как сообщил "Укравтодор" на своей Facebook-странице в четверг вечером, также на трассе планируется обустроить придорожную инфраструктуру, площадки отдыха, установить площадки Weigh-in-Motion, а также другие меры безопасности.



"Отремонтированные 25 км дороги (в Киевской и Черкасской обл.) – приблизили нас к цели на 2021 год – провести капитальный ремонт М-05 на всей протяжности. Для этого мы уже проектируем участки в трех областях. В ближайшее время ждем начала работ на 40 км дороги в Киевской области, это последний неидеальный участок дороги в области… Еще важный момент – это развязки, которые начнут строить в этом году. Одна будет возле Виты-Почтовой, другая – в Чабанах. Стратегически мы планируем полностью отказаться от левых поворотов на трассах международного значения", - цитирует пресс-служба главу "Укравтодора" Александра Кубракова.



Агентство также отмечает, что в планах запустить долгосрочные контракты на содержание М-05. Они могут заключаться на срок до семи лет, и пока наиболее распространены одно-двухлетние контракты. К настоящему времени в Украине есть только один долгосрочный контракт по содержанию дорог - во Львовской области, в рамках пилота в проекте ЕБРР и ЕИБ.



Общая протяжность трассы М-05 – 504,6 км.

