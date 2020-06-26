За кадром сериала «Госпожа Фазилет и ее дочери»: служебные романы, похороненные живьем и восстание машин

В воскресенье, 28 июня, в 16:25 на телеканале «Интер» стартует многосерийная остросюжетная мелодрама «Госпожа Фазилет и ее дочери». Это история об амбициозной женщине, которая мечтает о лучшей жизни для себя и своих дочерей и готова на все, чтобы покончить с бедностью и стать богатой. В этом турецком сериале непредсказуемый и динамичный сюжет – никогда не знаешь, что случится в следующую минуту. Здесь есть все: любовь и предательство, верность и обман, богатство и бедность, зависть и великодушие, отчаяние и радость, страсть и интриги… Зрителей ждет весь спектр драматических эмоций. Оказывается, не меньшие страсти кипели и за кадром сериала. Накануне премьеры – несколько фактов о съемках картины.

Любовь не по сценарию. В остросюжетной мелодраме «Госпожа Фазилет и ее дочери» много любовных перипетий, и актеры так убедительно изображают чувства на экране, что поклонники начали приписывать им романы и в реальной жизни. Например, долго судачили об отношениях между Афрой Сарачоглу, которая играет младшую дочь Фазилет, и Чагларом Эртугрулом, исполнителем роли богатого наследника Ягиза Эгемена. Но это были всего лишь слухи. Хотя каждый из них действительно нашел свою любовь на съемочной площадке сериала. Афра Сарачоглу закрутила роман с помощником режиссера Эраем Алтаем. Паре удавалось долго скрывать свои чувства даже от коллег. Секрет раскрылся, когда в СМИ появились их фото с совместного отдыха в Бодруме. Правда, эти отношения продлились недолго. Намного крепче оказалась другая пара: Чаглар Эртугрул во время съемок влюбился в стилиста сериала Кайлу Манукян. С тех пор влюбленные не расстаются.

Страх смерти. В сериале много драматических сцен. От съемок некоторых эпизодов «Госпожи Фазилет…» актеры, случалось, долго не могли отойти. Например, одна из актрис до сих пор не может забыть сцену на кладбище, где ей пришлось лежать… в могиле в закрытом гробу! « Я очень волновалась перед съемками в царстве мертвых, хотела побыстрее сыграть. Когда увидела выкопанную яму, очень испугалась, – признается девушка. – А когда легла в гроб, который опустили в могилу и начали забрасывать землей, испытала настоящий ужас! Я громко кричала. Понимала, что это только съемки, но ничего не могла с собой поделать. Съемку остановили, меня выпустили, чтоб я успокоилась. Я прочитала молитву – и только после этого снова смогла лечь в могилу, чтобы доснять эту драматическую сцену».

Атака поклонниц. Молодой актер Альп Навруз, исполнитель роли богатого и заносчивого Синана, сыграл в этом сериале свою первую главную роль. И именно картина «Госпожа Фазилет и ее дочери» сделала его популярным настолько, что теперь поклонницы буквально не дают актеру прохода. Однажды они едва не сорвали съемки одной из сцен второго сезона! Около сотни девушек окружили локацию и, когда в кадре появился Альп, стали громко кричать, просить его автограф и требовать фото с ним. Из-за этого пришлось приостановить съемочный процесс. Но общение актера с поклонницами затянулось, и чтоб не задерживать всю съемочную группу, режиссеру пришлось перестраивать график и поставить съемки с Альпом Наврузом в конец дня. Ведь ни одна из фанаток не соглашалась уйти без фото с любимым актером.

Протест на дороге. Один раз съемки таки сорвали… водители автомобилей. Одну из сцен «Госпожи Фазилет...» снимали на проезжей части в престижном районе Стамбула. Для этого пришлось на некоторое время перекрыть дорожное движение. В результате образовалась огромная пробка. Турецкие водители не выдержали, начали дружно давить на клаксоны, громко высказывая таким образом свой протест. Киношникам пришлось остановить съемку и перенести ее в менее оживленное место.

Не пропустите премьеру сериала, в котором есть все. Смотрите непредсказуемую остросюжетную мелодраму «Госпожа Фазилет и ее дочери» на телеканале «Интер» с 28 июня по воскресеньям в 16:25 и со вторника по пятницу в 11:05.

Промо-анонс – https://youtu.be/mnuq2dIWkqw

«Госпожа Фазилет и ее дочери»

Синопсис: Сериал рассказывает о жизни госпожи Фазилет и двух ее дочерей – Хазан и Эдже. После смерти мужа женщина воспитывает девочек сама. Они живут в бедном районе Стамбула, денег постоянно не хватает. Но госпожа Фазилет хочет во что бы то ни стало добиться богатой и красивой жизни, стать знаменитой и уважаемой особой. И ради этого она готова на все… Для достижения желаемого она использует дочерей, решив выдать их замуж за сыновей богатой семьи Эгемен.

Оригинальное название: Fazilet Hanım ve Kızları

Жанр: остросюжетная мелодрама

Количество серий: 50

Страна: Турция

Режиссеры: Мурат Сарачоглу, Гёкчен Уста