Защиту iOS 14 взломали менее чем за неделю

Хакеры обошли защиту iOS 14, взломав iPhone менее чем через неделю после выхода бета-версии ОС. Об этом сообщает iPhoneHacks.



Специалисты отметили, что взломать устройство с новой операционной системой позволила уязвимости checkm8, связанная с памятью устройства. Хакеры показали iPhone с установленным магазином Cydia, необходимым для скачивания ПО на взломанные устройства.



Отмечается, что джейлбрейк удалось установить iPhone X и более ранние устройства с бета-версией iOS 14. Взламывать iOS 14 на более новых смартфонах хакерам придется через поиск новых уязвимостей.



Финальная версия iOS 14 должна выйти осенью текущего года, тогда хакеры обещают выпустить полноценное ПО для взлома ОС.

