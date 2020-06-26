Партия "Голос" лишила Вакарчука депутатского мандата

Партия Голос на внеочередном заседанаии в пятницу, 26 июня, приняла решение о досрочном прекращении депутатских полномочий Святослава Вакарчука. Об этом сообщает пресс-служба Голоса.



При этом Вакарчук останется "активным членом" партии.



"К сожалению, Верховная Рада не оставила мне выбора, хоть я и надеялся на уважение коллег к решению свободного человека. Поэтому сегодня я обращаюсь к близким людям, членам партии, прошу удовлетворить мою просьбу и прекратить полномочия народного депутата", - заявил Вакарчук.



Его просьбу поддержали.



Вместо Вакарчука в Верховною Раду зайдет Алина Свидерская - №19 в избирательном списке партии.



Также Голос утвердил новый устав партии, который детализирует процедуры создания местных партийных организаций.

