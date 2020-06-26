ФИФА выделит 1,5 млрд долларов на борьбу с последствиями коронавируса

Международная федерация футбола (ФИФА) выделит до 1,5 миллиарда долларов на ликвидацию экономических последствий пандемии коронавируса.



б этом сообщается на официальном сайте организации.



Каждая ассоциация федерации получит основной грант в размере 1 миллиона долларов. Дополнительно будет выделено по 500 тысяч на развитие женского футбола. Еще по 2 миллиона долларов будет выделено каждой конфедерации.



Остальные средства ФИФА направит на выдачу беспроцентных кредитов. Максимальный размер займов для ассоциаций составит 5 миллионов долларов, для конфедераций - 4 миллиона. Выделенные ФИФА деньги можно использовать для помощи клубам, профессиональным лигам, а также другим футбольным субъектам, понесшим убытки из-за пандемии кронавируса.

