Херсонские СМИ потроллили Зеленского из-за отказа в аккредитации

Офис президента не аккредитовал многих журналистов на пресс-конференцию, которую глава государства Владимир Зеленский проводил в ходе рабочего визита в Херсон. В ответ на это местные СМИ опубликовали на своих сайтах шуточные публикации о президенте и его поездке. Об этом в пятницу, 26 июня, пишут пользователи Facebook.



Так, некоторые СМИ опубликовали материалы, в которых цензурируется фамилия президента Украины, а в местах, отведенных под его цитаты, нет ни одного слова.













