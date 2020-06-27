НАБУ и САП сообщили о подозрении главе Кировоградской ОГА

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили о подозрении главе одного из областных государственных администраций и должностному лицу этой же ОГА, уличенным в получении неправомерной выгоды.

"Действия указанных лиц квалифицированы по признакам преступления, предусмотренного ч.4 ст.368 УК Украины", - сообщает пресс-служба САП на странице в Фейсбуке.



Так, в ходе досудебного расследования установлено, что должностные лица предложили одному из руководителей органа государственной власти в области предоставить им 1,8 млн грн неправомерной выгоды за несовершение действий, направленных на препятствие в проведении его служебной деятельности.



После глава ОГА и его пособник были задержаны правоохранителями сразу после получения ими второй части обусловленных средств, а именно 250 тыс. грн. Предварительно зафиксирован факт получения ими первого транша денег - 100 тыс. грн.



"Следствие по делу продолжается", - сказано в сообщении.



Как сообщалось, 25 июня пресс-служба Национального антикоррупционного бюро Украины заявила, что глава ОГА и должностное лицо ОГА были задержаны во время получения неправомерной выгоды.



Главу ОГА и его пособника, должностное лицо этой же ОГА, задержали в порядке ст. 208 УПК Украины.



Ранее 25 июня Кабинет министров Украины согласовал увольнение Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации.



26 июня президент Украины Владимир Зеленский принял решение об отставке Андрея Балоня с должности главы Кировоградской областной государственной администрации (ОГА).

