Южная Корея намерена внедрить трехуровневую систему карантина

Власти Южной Кореи намерены внедрить трехуровневую систему социального дистанцирования в стране в связи с новым ростом числа заражений коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает УНН со ссылкой на агентство Ренхап и DW.



В настоящее время в стране действует первый уровень. Если его повысят до второго, то снова будут ограничены массовые мероприятия.



При третьем уровне будут ограничены любые мероприятия с участием более 10 человек, а также вновь закроются образовательные учреждения.

