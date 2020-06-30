Почему МФО могут отказать, если деньги нужны срочно?
Микрофинансовые организации стали чрезвычайно популярными за высокого уровня лояльности к клиентам. Так, МФО не проверяют кредитную историю, не интересуются доходами и чрезвычайно быстро объявлю решение по вашему запросу (всего за 15-20 минут). Положительный ответ получают около 85% клиентов ежедневно. И существуют и противоположные случаи, когда кредит не выдают. Давайте узнаем, почему так происходит.
Кому могут отказать МФО:
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Несовершеннолетним. Согласно законодательству Украины, выдавать займы гражданам, не достигшим 18-летнего возраста, строго запрещено. В противном случае, в финансовое учреждение будут применены штрафные санкции.
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Должникам. Не выплатили предыдущий кредит, но уже хотите взять новый? Это вам точно не удастся. Поэтому сначала разбираемся с имеющимися задолженностями.
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Тем, кто предоставил ложную информацию. Кредиторы тщательно проверяют анкеты, обращая внимание на полноту и достоверность данных. Даже не точная цифра в номере телефона может служить причиной отрицательного решения по займу.
Некоторые микрофинансовые компании отказывают также людям без прописки в паспорте, безработным. Но такое случается крайне редко.
Как избежать отказа?
Если вы хотите получить кредит онлайн без отказа, следует тщательно заполнить анкету, предоставить все необходимые данные и проверить написанное. Важно также своевременно погасить все предыдущие задолженности в этом же МФО (если они есть). И, конечно, если берете кредит впервые, начните с займы на 1000-5000 гривен.
Совет рекомендуем не брать слишком большие кредиты. Сначала убедитесь, что точно сможете вернуть всю необходимую сумму.
Как получить кредит Милоан?
Милоан — это МФО, работающее онлайн. Заключить кредитную сделку через Интернет могут жители любого города Украины. Все, что для этого нужно — зайти на сайт, выбрать сумму/срок кредитования и заполнить короткую анкету.
Подробнее о заполнении анкеты:
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подготовьте документы — паспорт и идентификационный код. Вам не понадобится справка о доходах или кредитная история;
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укажите всю запрашиваемую информацию — ФИО, адрес прописки, возраст, контактные данные. Нужные только ваши контакты, так как Милоан не звонит для подтверждения друзьям и знакомым;
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внимательно проверьте написанное — анкета не должна содержать ошибок.
Вот и все: отправьте заявку и дождитесь ответа. Уже через 15-20 минут деньги поступят на вашу карточку.
Какая карта подойдет для кредитования онлайн?
Взять деньги в долг можно на карточку любого украинского банка. Важно, чтобы она была оформленной на ваше имя, дебетовой и с позитивным балансом на счету. Срок действия карточки — не меньше двух месяцев после окончания кредитного срока.
Важным является тот факт, что погасить задолженность по кредиту можно не только при помощи банковской карты, но и наличными. Например, через банковский терминал или платежный терминал Ibox. А если не успеваете выплатить долг вовремя, оформить пролонгацию. Пользуйтесь кредитными услугами выгодно!