Почему МФО могут отказать, если деньги нужны срочно?

Микрофинансовые организации стали чрезвычайно популярными за высокого уровня лояльности к клиентам. Так, МФО не проверяют кредитную историю, не интересуются доходами и чрезвычайно быстро объявлю решение по вашему запросу (всего за 15-20 минут). Положительный ответ получают около 85% клиентов ежедневно. И существуют и противоположные случаи, когда кредит не выдают. Давайте узнаем, почему так происходит.

Кому могут отказать МФО:

Несовершеннолетним. Согласно законодательству Украины, выдавать займы гражданам, не достигшим 18-летнего возраста, строго запрещено. В противном случае, в финансовое учреждение будут применены штрафные санкции.

Должникам. Не выплатили предыдущий кредит, но уже хотите взять новый? Это вам точно не удастся. Поэтому сначала разбираемся с имеющимися задолженностями.

Тем, кто предоставил ложную информацию. Кредиторы тщательно проверяют анкеты, обращая внимание на полноту и достоверность данных. Даже не точная цифра в номере телефона может служить причиной отрицательного решения по займу.

Некоторые микрофинансовые компании отказывают также людям без прописки в паспорте, безработным. Но такое случается крайне редко.

Как избежать отказа?

Если вы хотите получить кредит онлайн без отказа , следует тщательно заполнить анкету, предоставить все необходимые данные и проверить написанное. Важно также своевременно погасить все предыдущие задолженности в этом же МФО (если они есть). И, конечно, если берете кредит впервые, начните с займы на 1000-5000 гривен.

Совет рекомендуем не брать слишком большие кредиты. Сначала убедитесь, что точно сможете вернуть всю необходимую сумму.

Как получить кредит Милоан?

Милоан — это МФО, работающее онлайн. Заключить кредитную сделку через Интернет могут жители любого города Украины. Все, что для этого нужно — зайти на сайт, выбрать сумму/срок кредитования и заполнить короткую анкету.

Подробнее о заполнении анкеты:

подготовьте документы — паспорт и идентификационный код. Вам не понадобится справка о доходах или кредитная история;

укажите всю запрашиваемую информацию — ФИО, адрес прописки, возраст, контактные данные. Нужные только ваши контакты, так как Милоан не звонит для подтверждения друзьям и знакомым;

внимательно проверьте написанное — анкета не должна содержать ошибок.

Вот и все: отправьте заявку и дождитесь ответа. Уже через 15-20 минут деньги поступят на вашу карточку.

Какая карта подойдет для кредитования онлайн?

Взять деньги в долг можно на карточку любого украинского банка. Важно, чтобы она была оформленной на ваше имя, дебетовой и с позитивным балансом на счету. Срок действия карточки — не меньше двух месяцев после окончания кредитного срока.