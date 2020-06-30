Boeing потерял контракт с Норвегией на $10,6 млрд

Авиаоператор Norwegian Air разорвал сделки с Boeing на $10,6 млрд, пишет Bloomberg во вторник, 30 июня.



"Авиакомпания Norwegian Air сообщила американской корпорации Boeing о разрыве соглашения о покупке 97 самолетов на сумму в 10,6 млрд долларов. В рамках контракта Norwegian Air должна была получить 92 самолета Boeing 737 Max, пять самолетов Boeing 787 Dreamliner и услуги по их обслуживанию" , - говорится в сообщении.



Отмечается, что авиакомпания, проводит реструктуризацию после отмены рейсов в связи с пандемией коронавируса, также подала судебный иск о возврате денег, заплаченных за непоставленные самолеты.

