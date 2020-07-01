Кабмин расширил полномочия Минцифры

Во время заседания правительства Кабинет министров принял постановление, расширяющее полномочия Министерства цифровой трансформации, передает корреспондент УНН.



Так, Минцифры сможет формировать государственную политику в сферах цифровых инноваций и электронного документооборота, а также единые стандарты по внедрению е-услуг, стимулировать использование IT-технологий в различных сферах.



К полномочиям Минцифры также отнесена цифровизацию образования, формирование стандартов цифровой грамотности, а также поддержка стартапов и содействие развитию цифровой экономики.



Чиновники единогласно поддержали предложение, которое озвучил глава Министерства цифровой трансформации Михаил Федоров.

