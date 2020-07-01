Шмыгаль назвал цель повышения "минималки"

С 1 сентября в Украине планируют повысить минимальную зарплату, что увеличит отчисления налогов в бюджет. О планах по увеличению "минималки" рассказала премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в среду, 1 июля.



"Есть экономические расчеты, есть основания, и повышение уровня минимальной зарплаты дает позитивный эффект для экономики страны. Поэтому мы планируем с 1 сентября этого года установить минимальную зарплату на уровне 5 тысяч гривен, с 1 января 2021 года она увеличится до 6 тысяч гривен, а с 1 июля 2021 года - до 6,5 тыс грн", – сказал Шмыгаль.



По его словам, такой рост в условиях сокращения импорта должен обеспечить рост потребления именно украинской продукции.



"Это будет иметь позитивный эффект и для бизнеса, и для бюджета, и для страны в целом, и для каждого гражданина в части уплаты налогов, уплаты пенсионных взносов", – уверен премьер.



Как известно, сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 4723 гривны.

