Оператор "Северного потока – 2" оценил потери из-за возможных санкций США

Потенциальные новые санкции США заблокируют около 700 миллионов евро инвестиций в завершение строительства газопровода "Северный поток - 2", заявили журналистам в пресс-службе оператора проекта этого строительства, Nord Stream 2 AG.



"Предложенные со стороны США дополнительные санкции напрямую затронут более 120 компаний из более чем 12 стран Европы. В непростой экономической ситуации санкции заблокируют около 700 миллионов евро инвестиций в завершение строительства газопровода", - заявили в компании.



Кроме того, американские санкции поставят под удар около 12 миллиардов евро уже произведённых капиталовложений в энергетическую инфраструктуру ЕС, в том числе около 8 миллиардов, вложенных в строительство "Северного потока – 2", 3 миллиарда, инвестированных европейскими компаниями в развитие газотранспортной инфраструктуры в Германии и 750 миллионов евро – в Чехии, подсчитали в Nord Stream 2 AG. Эта инфраструктура была построена для доставки газа из "Северного потока – 2" на рынки по всей Европе.



"Данные санкции представляются рассчитанными на увеличение поставок в Европу более дорогостоящего американского СПГ путём уничтожения потенциального конкурента. Фактически без газопровода "Северный поток – 2" европейские промышленные и частные потребители будут вынуждены ежегодно платить на миллиарды больше за этот ключевой энергетический ресурс", - подчеркнули в операторе.



Проект "Северный поток – 2" предполагает строительство газопровода мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Против проекта активно выступают США, продвигающие в ЕС свой сжиженный природный газ, а также Украина, опасающаяся потерять транзит. Штаты в декабре ввели санкции против "Северного потока – 2", потребовав от компаний немедленно прекратить прокладку газопровода. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке таких работ.



Россия неоднократно указывала, что проект коммерческий и выгоден Европе. "Газпром" предпринимает меры для завершения прокладки газопровода, суть которых он не раскрывал, и ожидает его запуска в конце 2020-го либо в начале 2021 года. На данный момент уложено около 94% труб.



Вместе с тем 4 июня ряд американских сенаторов, включая влиятельного республиканца Теда Круза, внесли в сенат США законопроект о новых санкциях против "Северного потока – 2". Согласно их заявлению, санкции распространяются на все участвующие в строительстве суда, на тех, кто содействует предоставлению этих судов, оказывает для них страховые и портовые услуги, а также на тех, кто обеспечит сертификацию для начала эксплуатации газопровода.

