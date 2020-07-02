Одним из новшеств Минэкологии станет закон о запрете пластиковых пакетов - Абрамовский

Одной из новаций нового Министерства защиты окружающей среды и природных ресурсов станет закон о запрете пластиковых пакетов, который уже принят в первом чтении Верховной Радой и ждет рассмотрения во втором чтении.



Об этом рассказал министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский во время брифинга по итогам заседания правительства, сообщает корреспондент Укринформа.



«Еще одной такой новацией должен стать новый закон о запрете пластиковых пакетов, который сейчас уже зарегистрирован в Верховной Раде принят в первом чтении и ожидает рассмотрения во втором чтении. На самом деле он направлен на ограничение использования пластиковых пакетов в объектах розничной торговли, общественного питания и предоставления услуг», - заявил Абрамовский.



Он напомнил, что согласно с законопроектом, на первом этапе запрещается бесплатное распространение пластиковых пакетов.



«Не существует бесплатных пакетов, все мы это понимаем. Мы платим за них в нашем среднем чеке, который мы получаем в сетях. Отныне будем платить только за то, что используем», - подчеркнул министр.



По его словам, полностью запрещается распространение оксирозкладных пакетов, так как они разлагаются на микропластик, который является наиболее вредным и полностью запрещается новой 904 директивой ЕС, принятой в 2019 году.



«Как постепенно будет внедряться этот закон в случае принятия во втором чтении? С первого января 2021 года вступает запрет рваных тонких пластиковых пакетов толщиной до 50 микрон. Можно будет использовать только пакеты с большей толщиной, которые перерабатываются. Не попадают под запрет только сверхлегкие пакеты до 15 микрон, которые в это время заворачивают мясо, рыбу, муку, все что касается сыпучих продуктов. Пакеты, которые не соответствуют требованиям и остаются в обращении, с первого января и будут утилизированы субъектами хозяйствования, которые их приобрели. За распространение таких пакетов пластиковых будут введены штрафы разные на первый раз от 1700 до 3400 грн, за повторное нарушение 3400 – 8500 грн», - рассказал министр.



По его словам, новый законопроект полностью соответствует 720 директиве ЕС.



Также он напомнил об альтернативах, которые существуют пластиковым пакетам. Это многоразовые сумки, бумажная упаковка и биоразлагаемые пакеты, которые будут подлежать сертификации.



«На биоразлагаемых пакетах будет ставиться отметка о сертификации и только на них можно будет ставить любые надписи – био, биоразлагаемые и прочее», – подытожил чиновник.



