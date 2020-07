Доклады разведки США с негативом о России злили Трампа - CNN

Еще в начале своей карьеры в Белом доме Дональд Трамп агрессивно реагировал на доклады разведки о подрывной деятельности России, поэтому такую информацию стали подавать в письменных отчетах, которых он не читал



Об этом сообщает CNN со ссылкой на несколько источников, связанных с администрацией Трампа.



"В начале президентского срока оказалось, что когда устный брифинг включал разведданные, связанные с подрывной деятельностью России против США, в том числе доказательства вмешательства в американскую внутреннюю политику, Трамп часто становился разъяренным", - отмечается в публикации.



При этом, по информации источников, президент потребовал ответов от руководителей разведки, почему они продолжают сосредотачиваться на России.



"Президент создал среду, где не советовалось, если не запрещалось, вспоминать любые разведданные, что выставляли Россию в невыгодном свете", - отметил бывший чиновник администрации Трампа.



Поэтому разведывательная информация о России подавалась президенту США в ежедневных письменных отчетах, которые он игнорировал.



"Докладчики (с разведывательного сообщества - ред.) со временем обнаружили, что Трамп часто читал доклады, ограничивая себя в важной информации, включая угрозы, связанные с Россией и другими регионами мира", - указывается в материале.



Ранее The New York Times сообщила, что российская разведка тайно предлагала боевикам Талибана деньги за убийство американских военных в Афганистане.



По данным журналистов, данные были получены в ходе допросов захваченных боевиков в Афганистане и переданы президенту США.



В свою очередь в Белом доме, и сам Трамп опровергли эту информацию.



Кроме того, Трамп назвал статью New York Times "заказной" и рассказал, что американская разведка не докладывала ему о причастности России к организации нападений на военных США в Афганистане, поскольку многие разведчики сомневались в достоверности этой информации.



По словам главы Пентагона Марка Эспера, у оборонного ведомства пока нет данных , подтверждающих информацию о заговоре России с талибами для убийства американских военных.



Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси и сенатор-демократ Роберт Менендес высказались за необходимость введения дополнительных санкций против России.