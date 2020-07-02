В Лукьяновском СИЗО планируют открыть платные камеры для женщин

Министерство юстиции Украины планирует открыть в Киевском следственном изоляторе платные камеры с улучшенными бытовыми условиями для женщин.



Об этом в комментарии Укринформу сообщила заместитель министра юстиции Елена Высоцкая.



"У нас нет платных камер в женском корпусе. Пока что услуга доступна только для мужчин... Если честно, я думаю, что хотя бы одну или две камеры мы должны были ввести в эксплуатацию. Когда мы запускали в мужском корпусе (Киевского СИЗО - ред.) этот проект, был карантин, было переполнение следственного изолятора, и женский корпус был переполнен, некуда было отселить заключенных, чтобы сделать платные камеры. Сейчас пойдут этапы после приговоров суда, осужденные будут отбывать в места уже исполнения наказаний, в тюрьмы, мы освободим место, и я думаю, что нам надо в Киевском СИЗО точно хотя бы одну камеру такую ​​предусмотреть", - сказала Высоцкая.



По ее словам, проект по платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины "дает поле для экспериментов".



Высоцкая добавила, что когда ей отчитаются о наполнении женского корпуса Киевского СИЗО и проинформируют, например, "что есть двухместная камера в женском корпусе, которую можно расселить и сделать там оборудования для платной услуги, то я думаю, что это будет целесообразно и поддержано".



"Но вопрос, что мы ремонтируем за текущие средства платные камеры, а спецфонд используем исключительно по целевому назначению - это ремонты бесплатных камер. То есть я не могу эти средства взять для того, чтобы оборудовать платные камеры", - пояснила Высоцкая.



В то же время она обратила внимание, что женский корпус Киевского СИЗО новее других корпусов, и условия в нем лучше, чем в обычных корпусах для мужчин, соответственно, для оформления платных камер для женщин надо будет провести косметический ремонт и приобрести бытовую технику.



Как сообщалось, Кабинет министров Украины постановлением от 22 апреля 2020 года ввел экспериментальный проект по платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий в следственных изоляторах Украины, который продлится до 31 декабря 2021 года.



Сейчас платные камеры отрыты в нескольких следственных изоляторах Украины.



8 мая 2020 года в Киевском следственном изоляторе в рамках проекта по платной услуге по предоставлению улучшенных бытовых условий заключенным начали работать 4 камеры. Стоимость пребывания в камерах зависит от срока, за который осуществляется оплата: 2000 грн за сутки, 8000 грн за неделю и 12000 грн за месяц.



По состоянию на 1 июля 2020 года в государственном учреждении "Киевский следственный изолятор" за пользование платными камерами уплачено 140 тыс. грн.

