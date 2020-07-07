Китай представил новую вакцину против бешенства

Как отмечает Xinhua, согласно последним исследованиям, новая вакцина против бешенства демонстрирует свою перспективность в доклинических испытаниях. Это живая аттенуированная вакцина, созданная и испытанная учеными в Уханьском институте вирусологии при Академии наук Китая и в Хуажонгском сельскохозяйственном университете.



В основе вакцины лежит химерный вирус VEEV-RABV-G - в вирусе венесуэльского лошадиного энцефалита (VEEV) были заменены все структурные белки на гликопротеин вируса бешенства (RABV-G) как единый структурный белок. Исследование показало: вирус VEEV-RABV-G может самораспространяться до высоких титров в клеточной культуре без помощи каких-либо других структурных белков.



На примере грызунов было доказано, что вакцина на основе вируса безопасна и эффективна. Она вызывала иммунный ответ при относительно низкой дозе, провоцируя значительно более слабое воспаление и меньшее количество побочных эффектов по сравнению с традиционными вакцинами против бешенства.

