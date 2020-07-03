Ryanair договорилась с пилотами о временном сокращении зарплат

Ирландская Ryanair Holdings Plc, крупнейший в Европе бюджетный авиаперевозчик, достигла соглашений с пилотами в Ирландии и британским профсоюзом BALPA, представляющим интересы пилотов, о сокращении зарплат на 20% сроком на четыре года.



Как сообщается в пресс-релизе авиакомпании, условия соглашений одобрили все ирландские пилоты и 96% пилотов в Великобритании.



Ryanair рассчитывает, что эта мера позволит минимизировать сокращение штата в условиях пандемии, вызванной COVID-19.



"Эти соглашения демонстрируют, что пилоты Ryanair готовы работать на авиакомпанию в период кризиса COVID-19, когда трафик Ryanair снизится на 50%, по значительно меньшей ставке в ближайшем будущем", - говорится в сообщении авиакомпании.



Помимо этого, авиаперевозчик заключил соглашения с ирландским и британским профсоюзами бортпроводников о снижении зарплат на 10% на четыре года.



Авиакомпания также сообщила в четверг, что в прошлом месяце перевезла 400 тыс. пассажиров, что на 97% меньше по сравнению с июнем 2019 года.



Акции Ryanair в пятницу дешевеют на 0,6%.

