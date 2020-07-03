Минфин: платежи по госдолгу в 2021 году составят 600 млрд грн

Платежи по погашению и обслуживанию государственного долга Украины в 2021 году ориентировочно составят около 600 млрд грн. Об этом во время часа вопросов к правительству в парламенте сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает корреспондент УНН.



"У нас дефицит государственного бюджета в этом году 7,5% ВВП. В следующем году мы планируем этот дефицит сократить. На сегодня единственное, что могу сказать, что прогнозные платежи по государственному долгу в следующем году составят ориентировочно 600 млрд грн", - сказал Марченко.

