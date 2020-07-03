Завтра в Украине до +38°

В ближайшие сутки, 4 июля, теплую погоду с кратковременными дождями в северо-западной части страны будет определять атмосферный фронт; остальная территория останется в жаркой и сухой воздушной массе, сообщает в пятницу Укргидрометцентр. В субботу в западных, северных, Винницкой, днем и в Одесской областях кратковременные дожди, грозы; на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с; днем во время гроз в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.



Температура ночью 16-21°, днем в западных и Житомирской областях 21-26°, на остальной территории 33-38°, в Винницкой, Киевской, Черниговской и Сумской областях 27-32°.



В Киеве - ночью без осадков, днем кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 28-30°.



По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 4 июля самая высокая температура днем была 34,4 в 1938г., самая низкая ночью 8,8 в 1892г.



На пятницу, 5 июля, синоптики прогнозируют в Украине без осадков, лишь на Закарпатье и Прикарпатье кратковременные дожди, грозы. Ветер преимущественно северный, 5-10 м/с.



Температура в западных областях ночью 12-17°, днем 24-29°; на остальной территории ночью 17-22°, на побережье морей до 24°, днем 34-39°, в северных областях 27-32°.



В Киеве - без осадков. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью 19-21°, днем 29-31°.



3 июля в 9 часов температура воды в Чёрном и Азовском морях была 24-28°; в Днепре в пределах Киева 25°.

