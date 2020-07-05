Освещение витрины с мясной продукцией

Срок хранения свинины и говядины при температуре от 0 до +2°С – всего сутки, курятины – до 5 суток. Если мясная продукция не куплена за этот срок, товар отправляется на списание. Как повысить интерес покупателя к мясу и при этом не уменьшить и так короткий срок хранения мяса? Нужно использовать правильное освещение витрины с мясной продукцией.

Плюсы диодных ламп для подсветки мяса

Правильный свет – это грамотно расположенные светильники, которые представляют товар в лучшем виде. А в случае с мясом – еще и не излучают тепло на скоропортящийся продукт. В сегменте food-retail светодиодные лампы розовые для мяса в Украине – оптимальный вариант.

Преимущества специального диодного освещения:

отсутствие теплового излучения: тепло от светильников сокращает срок годности мясных продуктов и портит товарный вид и вкус мяса, а LED-приборы не создают ультрафиолетовое и инфракрасное излучение;

безопасность: плафон светодиодных ламп сделан из поликарбоната, прочного материала, который не рассыпается на осколки, как стекло. В конструкции ЛЕД-светильника нет ртути и других токсичных элементов, которые могут попасть в мясные продукты;

специальный цвет: светодиодная лампа для витрин с мясной продукцией излучает розовый свет – fresh meat. Это естественный спектр для мяса, поэтому стейк или салями выглядят аппетитнее, а значит, привлекательнее для покупателя;

экономия на свете: диодные приборы потребляют в 2 раза меньше электроэнергии, чем люминесцентные лампы, а светят при этом ярче;

срок службы: 30–50 тысяч часов. Даже при круглосуточной работе подсветки одного светильника хватит минимум на 3 года. При этом светодиодные лампы не требуют профилактического обслуживания.

Расположение светильников в мясном отделе

Выбрать розовый светодиод для мяса – половина дела. Нужно еще правильно установить светильники в витринах и торговом зале. Расскажем об особенностях освещения холодильников для мяса.

Холодильные горки

Есть габаритные открытые или закрытые холодильные камеры, где на полках выкладываются мясные продукты: свежее мясо, колбасы, птицу. Оптимальный вариант подсветки – это когда лампы-трубки устанавливаются над верхней полкой, а вторая и нижние полки освещаются с помощью направленных трековых светильников. Важно, чтобы цветовая температура и уровень освещенности совпадали у внутреннего и внешнего освещения витрины – должно быть 3500–4000 К и 1500 Лк.

Холодильный шкаф «бонета»

Закрытые лари-морозильники с вертикальной загрузкой – стандартный вариант для супермаркетов. Для покупателя, который выбирает товар нагнувшись, нужно обеспечить полноценную освещенность продукции. Для этого устанавливают подвесные линейные лампы, которые светят вертикально вниз. Спектр свечения – розовый, цветовая температура – 3000 К.

Холодильная витрина

Это прилавок с параболическим стеклом, внутри которого выложена мясная продукция, как правило, сегмента fresh и ultrafresh. Для освещения мяса в витрине нужен яркий свет – светильники с цветовой температурой минимум 3000 К. Для квадратных витрин подойдут подвесные светильники с плафонами, излучающие вертикальный световой поток. Другой вариант – акцентный свет с помощью линейных светильников или трековой системы.

Использование специальных светодиодных светильников для мясной продукции позволяет сохранять мясо свежим и привлекательным для покупателя. А значит, оно повышает эффективность работы магазина.