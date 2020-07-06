В Госдуме ответили на критику ЕС голосования по поправкам в Крыму

Депутат Госдумы Руслан Бальбек отреагировал на критику со стороны Евросоюза голосования по поправкам в Конституцию России в Крыму, отметив, что это личное дело российских граждан.



Голосование по поправкам в основной закон проходило с 25 июня по 1 июля. После обработки 100% протоколов итоговая явка участников голосования составила 67,97%. За принятие поправок проголосовали 77,92% (почти 58 миллионов россиян), против – 21,27% (около 16 миллионов человек). Евросоюз ранее осудил проведение голосования в Крыму и участие в нем жителей полуострова.



"Решения или любые мероприятия, проводимые на нашей территории - это личное дело российских граждан, а не Евросоюза", - заявил Бальбек РИА Новости.



Он добавил, что Россия не диктует правила жизни Евросоюзу и в порицаниях не нуждается.



"Нам все время рассказывают, как мы во всем неправы, причем это говорят политики, которые поддержали нападение на Ирак, радикалов на Ближнем Востоке, уничтожение Югославии. Я бы сказал, что это советчики, у которых руки по локоть в крови", - подчеркнул Бальбек.

