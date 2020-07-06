Зеленский рассмотрит петицию о запрете на Украине 5G

Петиция на сайте президента Украины с требованием запретить внедрение 5G из-за "крайне негативного его влияния на здоровье" набрала больше 25 тысяч голосов. Теперь ее обязан рассмотреть Владимир Зеленский. За два дня до конца голосования обращение к главе государства поддержали 25 035 человек при 25 тысячах, необходимых для рассмотрения президентом.

Автором петиции стала некая Юлиана Гордей. Обращение на президентском сайте было опубликовано 7 апреля 2020 года.



"Без клинически подтвержденной доказательной базы по безопасности данного вида связи просим не вводить его в нашей стране!" - говорится в коротеньком тексте петиции.

