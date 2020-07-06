Выпущенные назло трейдерам шорты Илона Маска раскупили за несколько минут

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск выставил на продажу шорты назло трейдерам, которые предсказывали падение акций Tesla. Об этом сообщает Bloomberg.



По информации издания, в начале июля миллиардер пообещал выпустить одежду для трейдеров, которые не верили в рост акций Tesla. При этом известно, что они подорожали на 189 процентов с начала 2020 года, сделав компанию самым дорогим производителем автомобилей в мире.



В понедельник, 6 июля на своей странице в Twitter Илон Маск объявил о выпуске продукта: на сайте компании появились короткие шорты из атласной ткани красного цвета с золотой надписью S3XY. Данная аббревиатура сложена из названий автомобилей производителя.



Отмечается, что фанаты раскупили шорты через несколько минут после начала продаж. Стоимость вещи составляет 69 долларов 420 центов (около пяти тысяч рублей).



Журналисты связывают необычную цену шорт с постом предпринимателя в соцсетях, в котором он написал о возможном выкупе бумаг компании с биржи по 420 долларов за акцию. Из-за данной публикации Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила его в мошенничестве — Маску пришлось заплатить штраф в 20 миллионов долларов и уйти с поста председателя совета директоров компании.

