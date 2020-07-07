В НАПК сообщили, к кому в этом году придут с проверками

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции до конца 2020 года проведет проверку 12-ти государственных органов и органов самоуправления.



Об этом сообщается на странице агентства в Facebook.



"НАПК утвердило перечень органов, в которых будет проводить проверку до конца года. Соответствующий план согласовал глава НАПК Александр Новиков. Этот документ определяет органы государственной власти и местного самоуправления, в которых агентство проведет проверку организации работы по предупреждению и выявлению коррупции", - говорится в сообщении.



В частности, в этом году НАПК проверит: Государственную экологическую инспекцию Украины, Национальную службу здоровья Украины, Херсонский областной совет, Государственную службу морского и речного транспорта, Государственное агентство автомобильных дорог, Черкасскую областную государственную администрацию, Секретариат уполномоченного Верховной Рады по правам человека, Национальное агентство по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений, Государственную службу по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей, Государственную службу по вопросам геодезии, картографии и кадастра, Национальное агентство по вопросам государственной службы и Счетную палату.



Как отмечается, НАПК проверяет соблюдение органом требований закона "О предотвращении коррупции" и принятие нормативно-правовых актов по вопросам предотвращения коррупции, в частности о подготовке и выполнении антикоррупционных программ, создании и функционировании внутренних и регулярных каналов сообщения о возможных фактах правонарушений, защиты разоблачителей и тому подобное.

