МИД назвало три страны, интересующие украинцев больше всего

Украинцы больше всего интересуются путешествиями в Венгрию, Турцию и Францию. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на брифинге во вторник, 7 июля.



Данные получили, проанализировав интерактивную карту для планирования путешествий за границу во время пандемии.



"Я могу назвать топ-3 страны, которые сегодня проверяют на карте. Страна номер один - это Венгрия. Мы связываем это с тем, что согласно договоренностям, через Венгрию действует транзит. Очевидно, наши соотечественники изучают возможность въезда на территорию ЕС автомобилем. Вторая страна, которая интересует украинцев - Турция. Третья страна - Франция", - сказал Кулеба.



Украинцы больше всего пересматривают 15 стран на онлайн-карте, которую запустил МИД. Среди них: Польша, Сербия, Германия, Россия, Испания, Греция, Италия, Хорватия, Румыния, Египет, Беларусь.

