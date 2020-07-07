Цена на акции Amazon впервые превысила $3 тысячи

Цена акций американской корпорации Amazon впервые в истории поднялась выше $3000 за бумагу. Торги были проведены 6 июля, сообщает Bloomberg.



Указано, что на закрытии торгов акции продавались по $3057. В течение дня они подорожали на 5,77%. В ходе торгов стоимость акций достигала $3059.



С начала года ценные бумаги Amazon подорожали почти на 60%. Рыночная капитализация компании увеличилась до $1,525 трлн. По этому показателю она занимает третье место среди всех публичных компаний после Apple ($1,64 трлн) и Microsoft ($1,61 трлн).



Аналитики Wall Street не ожидали такого роста котировок Amazon. Меньше четверти из них прогнозировали рост до $3000 за бумагу.



Рост стоимости акций объясняется увеличением спроса на услуги Amazon в сфере электронной коммерции и облачных вычислений.

