Порошенко поругался с депутатом Рады из-за поздравления Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко во время телепередачи "Свобода слова" на канале ICTV поругался с депутатом Верховной рады от пропрезидентской фракции "Слуга народа" Ириной Верещук, которая напомнила, что шесть лет назад он поздравил Владимира Путина с Днем России.



"Двенадцатого июня 2014 года вы поздравляли Путина с Днем России. Я уверена. Это можно проверить", — сказала Верещук.



Порошенко несколько раз переспросил, правильно ли он услышал, на что получил утвердительный ответ. Во время рекламной паузы он подошел к Верещук и обвинил ее во лжи. В ответ депутат показала новость украинского канала "24", который, ссылаясь на Дмитрия Пескова, сообщил, что украинский президент поздравил Путина. Порошенко заявил, что эта информация не соответствует действительности, и обвинил Верещук в "распространении российской пропаганды".



Украинские политики, а также пользователи соцсетей активно комментируют этот инцидент. Некоторые обвиняют Верещук в клевете и "тиражировании пропаганды", другие считают, что Порошенко действительно поздравлял Путина, хотя на родине называл его "агрессором".



"У меня простой вопрос: а зачем Порошенко звонил Путину именно в День России, 12 июня? Ни днем раньше, ни днем позже. Мне не удалось найти никаких следов опровержения от Порошенко или администрации президента факта поздравления, которые бы они делали в 2014 году", — написал в Facebook депутат Верховной рады от партии "Батькивщина" Сергей Власенко.



Депутат от фракции Порошенко "Европейская солидарность" Владимир Арьев считает, что Верещук сделала такое заявление в угоду Москве. "История со специфическим депутатом от "Слуги народа" Верещук и ее упреками Порошенко в результате доказала только одно: "измена" прошлых лет происходила из Москвы, так же как и главные ее источники-распространители — "зрадофилы", — утверждает он в Facebook.



На сайте президента Украины сообщения о таком разговоре Порошенко и Путина нет, так как все новости там только с июля прошлого года и касаются исключительно Владимира Зеленского.



Пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков 12 июня 2014 года действительно сообщал, Путин и Порошенко провели телефонный разговор и украинский президент поздравил российского лидера с национальным праздником — Днем России.

