«Форреста Гампа» назвали самым популярным фильмом 1990-х годов

Самым популярным фильмом 1990-х годов назвали «Форреста Гампа» Роберта Земекиса. Этой картиной интересовались в 22 государствах, включая Турцию, Армению, Литву, Израиль и Таиланд. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на исследование американской телекоммуникационной компании Frontier Communications.



На втором месте по популярности — семейная комедия «Один дома». Чаще всего ее ищут в 20 странах, например в Украине, Грузии, Латвии, Нидерландах и Сербии. Также в тройке лидеров «Парк юрского периода», который любят в США, Франции, Великобритании, Австралии, Италии, Мексике, Аргентине и Швейцарии.



Кроме того, большой популярностью пользуется мелодрама «Привидение» с Патриком Суэйзи и Деми Мур в главных ролях. Ее ищут в 12 странах: Испании, Португалии, Эстонии, Швеции, Болгарии и других.



Среди анимационных лент лидирует «Король Лев», которого любят в семи странах (Польша, Финляндия, Бразилия, Германия и другие). А вот Боливия, Бангладеш и ОАЭ отдали свои голоса за «Аладдина».





